البندقية تفرض ضريبة على الزيارات النهارية

في سابقة عالمية، سيتعين على السائحين الذين يزورون البندقية لفترات نهارية قصيرة من دون المبيت فيها، دفع ضريبة قدرها خمسة يوروهات اعتباراً من 25 أبريل، وفق ما أعلنت سلطات المدينة الإيطالية، في محاولة للحد من موجات السياحة المفرطة.

وقال رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو، خلال مؤتمر صحفي في روما، بحضور ممثلين عن وسائل إعلامية من العالم أجمع: «هذه تجربة تحصل للمرة الأولى في العالم».

وشدد على أن «الأمر لا يتعلق بكسب المال (...) هدفنا جعل البندقية»، وهي من أكثر المدن استقطاباً للزوار في العالم، «أكثر ملاءمة للعيش».

وفي فترات ذروة الارتياد، يمضي مئة ألف سائح ليلتهم في البندقية، إضافة إلى عشرات آلاف الزائرين الذين يقضون فيها ساعات قصيرة من دون المبيت.

في المقابل، لا يتجاوز سكان وسط المدينة 50 ألف نسمة، وهو عدد في تراجع مطرد.

بالنسبة لعام 2024، تطال هذه الضريبة الجديدة 29 يوماً فقط تشهد تدفقاً كبيراً للسياح، إذ «يبدأ التقويم في 25 أبريل (وهو يوم عطلة رسمية في إيطاليا)، ثم يتبعه كل عطلة نهاية أسبوع تقريباً من مايو إلى يوليو»، بحسب برونيارو الذي وعد «بعمليات مراقبة سلسة للغاية» و«عشوائية» و«من دون طوابير»، للتأكد من الالتزام بدفع الضريبة.

وتستهدف هذه الضريبة التي أرجئ تنفيذها مرات عدة، فقط السياح الذين يدخلون المدينة القديمة يومياً بين الساعة 8,30 صباحاً و16,00 بالتوقيت المحلي.

وسيتعين عليهم تنزيل رمز الاستجابة السريعة مقابل خمسة يوروهات على الموقع المخصص (https://cda.ve.it/fr/)، وهو متاح باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية.