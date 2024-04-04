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حلفاء الناتو يحثون على توخي الحذر بشأن خطة مساعدة كييف

حلفاء الناتو يحثون على توخي الحذر بشأن خطة مساعدة كييف
5 ابريل 2024 01:12

 يحث حلفاء حلف شمال الأطلسي «ناتو» على توخي الحذر تجاه التوقعات بشأن جدوى صندوق مقترح بقيمة 100 مليار دولار لدعم أوكرانيا، في الوقت الذي يسعى فيه التحالف جاهداً إلى التوصل لكيفية تقديم مساعدات كافية لكييف. 
وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن بعض الدول أثارت، في اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل، الشكوك حول احتمالات إيجاد تمويل جديد لخطة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج لتجميع مساهمات الحلفاء على مدى خمس سنوات.
 ونقلت وكالة بلومبرج عن دبلوماسي رفيع المستوى شارك في المناقشات قوله إن عدداً من الوزراء اقترحوا بأنه سيكون من الأفضل التعهد بمبلغ أقل يمكن للحلفاء دعمه بشكل أكثر وضوحاً. 
وشدد عدد من الوزراء على أن مبادرة الناتو لا ينبغي أن تتعارض مع المساعدات الثنائية وتلك التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، وحذروا من أن الحلف لا ينبغي أن يقدم وعوداً لأوكرانيا لا يمكنه الوفاء بها، وفقاً لما ذكره مسؤولون حضروا المناقشات وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
 ونقلت وكالة بلومبرج عن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قوله لمجموعة محدودة من الصحفيين مساء أمس الأربعاء: «علينا أن نتجنب الازدواجية، أو المسؤوليات المزدوجة، أوالإفراط في الحذر». وأضاف قائلاً: «لكن في النهاية نريد جميعاً التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه من حيث الحجم والوقت». 

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المصدر: د ب أ
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