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فرق الإنقاذ التايوانية تحاول الوصول لعشرات المحاصرين عقب الزلزال

فرق الإنقاذ التايوانية تحاول الوصول لعشرات المحاصرين عقب الزلزال
5 ابريل 2024 02:34

هوالين (وكالات)

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يسعى عناصر الإنقاذ في تايوان للوصول إلى عشرات الأشخاص المحاصرين في أنفاق طرق سريعة، فيما بدأ المهندسون عملية واسعة لإصلاح الأضرار، غداة أعنف زلزال تشهده الجزيرة منذ ربع قرن.
ولقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 1100 بجروح في الزلزال الذي ضرب، أمس الأول، وبلغت قوته 7.4 درجة، لكن معايير البناء الصارمة والتوعية من مخاطر الكوارث أسهمت على ما يبدو في تفادي كارثة كبرى في الجزيرة. وأمضى العشرات من سكان هوالين التي تعرضت لأسوأ الأضرار ليلتهم خارج شققهم، التي كانت لا تزال تتعرض لهزات ارتدادية، فيما بدأت عملية هندسية كبيرة لإصلاح الطرق المتضررة وتدعيم المباني المائلة.
وأظهرت مقاطع مسجلة، أمس، نشرها مركز عمليات الطوارئ المركزي مروحية تقوم بطلعتين لانتشال ستة عمال مناجم علقوا في مقلع جبس بمقاطعة هوالين قرب مركز الزلزال. وحدد عناصر الإنقاذ أماكن وجود 12 شخصاً آخرين عالقين في شبكة أنفاق قوية في المقاطعة، تنتشر في الطرق التي تعبر الجبال والهضاب الخلابة المؤدية إلى مدينة هوالين من ناحية الشمال والغرب.
وتقطعت السبل بمئات الأشخاص في فندق فخم ومركز لأنشطة الشباب قرب حديقة تاروكو الوطنية، بعد أن قُطعت الطرق المؤدية إليها جراء انزلاقات التربة.

تايوان
الزلازل
فرق الإنقاذ
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