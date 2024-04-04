موسكو: محادثات مع وزير الدفاع الفرنسي تظهر الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا

موسكو (وكالات)

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المحادثات بين وزيري الدفاع الروسي والفرنسي أظهرت «الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا». وقالت روسيا إن الجانب الفرنسي طلب إجراء اتصال، فيما أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية أن هذه هي أول مكالمة بين الوزيرين منذ أكتوبر 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في روايتها للمكالمة بين سيرجي شويجو ووزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو: «تم ملاحظة الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا». وأضافت أن نقطة البداية للمناقشات قد تكون محادثات 2022 بين الجانبين في تركيا والتي انتهت من دون نتائج.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن أي فكرة لعقد اجتماع حول أوكرانيا في سويسرا «لا معنى لها» من دون مشاركة روسيا. وكانت كييف قد اقترحت عقد «قمة عالمية» من دون مشاركة روسيا.

وقال مصدر بالحكومة الفرنسية إن باريس لم تُبدِ أي استعداد للحوار بشأن أوكرانيا خلال المحادثات بين وزيري الدفاع الفرنسي والروسي في وقت سابق أمس. وأضاف المصدر: «هذا غير صحيح».

وقال إن الاتصال الذي كان بناء على طلب من فرنسا، ركز على مناقشة تزايد التهديدات المرتبطة بالإرهاب.