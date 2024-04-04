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تونس.. تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين

أرشيفية
5 ابريل 2024 02:34

تونس (الاتحاد)

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تمكنت وحدات من الأمن التونسي من تفكيك شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين غير ‏الشرعيين من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء.‏
وأوضحت الإدارة العامة للحرس التونسي في بيان أمس، أنه تم القبض على 10 أفراد من ‏هذه الشبكة التي تنشط بين مختلف محافظات تونس الحدودية، ومصادرة 9 سيارات خاصة يتم ‏استغلالها في نقل المهاجرين، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المقبوض عليهم.‏
كما أعلن الحرس البحري التونسي إحباط 31 عملية هجرة غير شرعية، انطلاقاً من السواحل الجنوبية للبلاد في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط، أوقف على إثرها 1335 مهاجراً من جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح في بيان أمس، أنه تم خلال العملية حجز عدد من المراكب الحديدية والمحركات وكميات من المحروقات، مشيراً إلى إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.

تونس
قوات الأمن التونسية
مكافحة تهريب المهاجرين
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير النظامية
الهجرة إلى أوروبا
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