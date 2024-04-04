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73 قتيلاً بهجوم إرهابي لـ«القاعدة» في بوركينا فاسو

مركبات تابعة للجيش البوركيني (أرشيفية)
5 ابريل 2024 02:34

واغادوغو (وكالات)

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لقي 73 شخصاً مصرعهم على الأقل من بينهم 32 مدنياً و16 من قوات الدفاع والأمن و25 فرداً من الميليشيات الموالية للحكومة، في هجوم إرهابي قامت به مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وذكرت مصادر أمنية بوركينية أن المسلحين قاموا بمهاجمة معسكر في «تاوري» بمقاطعة «تابوا» قبل أن يتمكنوا بعد ساعة من القتال من السيطرة عليه والتوجه للقرية ونهب ممتلكات سكانها وترسانة قوات الدفاع والأمن مخلفين وراءهم حصيلة قتلى فادحة.
وجاءت هذه الحادثة بعد ساعات قليلة من إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو تمديد أمر التعبئة العامة ضد الإرهاب لمدة عام.

بوركينا فاسو
تنظيم القاعدة
هجوم إرهابي
مكافحة الإرهاب
الهجمات الإرهابية
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