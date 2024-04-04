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«اليونيسيف»: آثار مدمرة على أطفال غزة جراء الدمار ومنع المساعدات

طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أ ف ب)
5 ابريل 2024 02:34

نيويورك (الاتحاد)

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» إن الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالبنية التحتية في غزة والرفض المتكرر في السماح بوصول القوافل الإنسانية للقطاع أديا إلى آثار مدمرة على الأطفال. 
جاء ذلك في كلمة نائب المدير التنفيذي للمنظمة تيد شيبان خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول، حول الأطفال والنزاعات المسلحة. 
واستمع الأعضاء خلال الاجتماع إلى إحاطتين من قبل شيبان والممثل الخاص للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا. 
وأشار شيبان إلى التدهور المذهل في حالة أطفال غزة والذي شاهده بنفسه مؤخراً خلال زيارته للقطاع حيث يخضع السكان للحصار ويعانون نقص الوقود وانقطاع الكهرباء والاتصالات. 
وتطرق كذلك إلى الهجمات على العاملين في المجال الإنساني التي أثرت أيضاً بشكل خطير على وصول المساعدات الإنسانية فيما شهدت الأمم المتحدة أعلى عدد من القتلى من موظفيها في تاريخ المنظمة. 
واعتبر منع وصول المساعدات الإنسانية «انتهاكاً خطيراً»، مشيراً إلى أنه تم التحقق من قبل الأمم المتحدة منذ إنشاء آلية المراقبة بهذا الشأن من وجود نحو 23 ألف انتهاك من هذا القبيل منها 15 ألفاً في السنوات الخمس الماضية وحدها.

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