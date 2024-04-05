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اليابان: مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في تايوان عقب الزلزال

اليابان: مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في تايوان عقب الزلزال
5 ابريل 2024 15:16

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الجمعة، أن بلادها ستقدم مليون دولار مساعدات لتايوان للمساهمة في أعمال الإغاثة والتعافي من الكوارث، وذلك في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب تايوان الأربعاء الماضي.
 وقالت كاميكاوا في مؤتمر صحفي: «كأصدقاء مهمين، تدعم اليابان وتايوان بعضهما بعضاً في كل مرة نواجه فيها أي أزمات»، مشيرة إلى أن طوكيو ستواصل دعمها لتايوان، وفقا لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية.
 وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تقديم منحة الطوارئ من خلال جمعية التبادل اليابانية التايوانية. كان عدد الأشخاص المعروف أنهم لقوا حتفهم بعد الزلزال الذي ضرب تايوان، قد ارتفع إلى عشرة، أمس الخميس.

 

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