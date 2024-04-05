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توقف خدمات القطارات في إنجلترا بسبب إضراب جديد

توقف خدمات القطارات في إنجلترا بسبب إضراب جديد
5 ابريل 2024 15:18

توقفت خدمات القطارات في أجزاء كبيرة من إنجلترا بسبب إضراب جديد للسائقين، في نزاع قام منذ فترة طويلة بشأن الأجور. فقد أضرب أعضاء من الجمعية التعاونية لمهندسي القاطرات ورجال الإطفاء «إيه.إس.إل.إي.إف»، وهي نقابة عمالية بريطانية، في شركات «افانتي ويست كوست» و«كروس كاونتي» و«قطارات إيست ميدلانز»، و«قطارات ويست ميدلاندز» و«لندن نورثويسترن» اليوم الجمعة، ما كثف طوابير الاعتصام خارج المحطات، حسب وكالة «بي.إيه.ميديا» البريطانية اليوم الجمعة.
 وأشار جميع مشغلي قطارات الخطوط الخمسة إلى توقفهم عن تقديم أي خدمات، وحثوا الركاب على عدم محاولة السفر. وفي الوقت نفسه، أدى خروج قطار شحن عن مساره في «ويست إيلينج»، غرب لندن، إلى إغلاق بعض الخطوط بين «ريدينج» و«بادينجتون»، ما تسبب في عمليات تأخير وإلغاء للرحلات. والمشغلون المتضررون هم شركات «جريت ويستردن ريلوي»، و«اليزابيث لاين»، و«هيثرو اكسبرس». 
ويستمر حظر من قبل نقابة «إيه.إس.إل.إي.إف» على العمل الإضافي، في 16 شركة، حتى غد السبت، ما يسبب المزيد من تعطيل الخدمات. وكان سائقو القطارات ومترو الأنفاق قد أعلنوا في مارس الماضي، اعتزامهم الإضراب عن العمل خلال شهري أبريل ومايو كجزء من النزاع المستمر حول الأجور، وظروف العمل. 

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