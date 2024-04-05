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أوكرانيا تعلن تدمير طائرات عسكرية داخل قاعدة في روسيا

أوكرانيا تعلن تدمير طائرات عسكرية داخل قاعدة في روسيا
5 ابريل 2024 20:39

أفاد مصدر دفاعي في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تمكنت في "عملية خاصة" من تدمير "ست طائرات عسكرية روسية على الأقل" في قاعدة جوية في منطقة "روستوف-أون-دون" بجنوب غرب روسيا.
كانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق عن إسقاط 53 مسيّرة أوكرانية حلّقت فوق أراضيها.
كان مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية قد أفاد بأن جهاز الأمن والجيش الأوكرانيين نفّذا "عملية خاصة" طالت قاعدة في مدينة "موروزوفسك" بمنطقة "روستوف" الحدودية في جنوب روسيا.
وكشف المصدر عن "تدمير ست طائرات عسكرية على الأقل وإلحاق أضرار بالغة بثمانٍ غيرها".
ولم تعلّق روسيا بشكل رسمي على هذه التصريحات، لكن وزارة الخارجية الروسية أعلنت عن هجوم بالطائرات المسيّرة هو من الأوسع نطاقا استهدف عدّة مناطق روسية، بما فيها "روستوف-أون-دون"، في الليل وساعات الصباح الأولى.
وكشفت الوزارة عن "تدمير" 53 مسيّرة أوكرانية على الأقلّ، من بينها 44 فوق منطقة "روستوف".
وأعلن فاسيلي غولوبيف حاكم منطقة روستوف، عبر تطبيق "تلغرام"، عن إصابة ثمانية أشخاص في انفجار ذخائر متفجّرة كانت في إحدى المسيّرات.
وكشف عن تعرّض محطة كهرباء فرعية لـ"أضرار"، في حين حرم "نحو 600 شخص" في المنطقة من الكهرباء في ساعات الصباح الأولى.
وبحسب المصدر الأوكراني، تضمّ قاعدة "موروزوفسك" قاذفات تستخدمها روسيا لقصف أهداف ومواقع عائدة للجيش الأوكراني، ومدن قريبة من خطوط التماس.
ولم يحدد المصدر الأوكراني كيفية تنفيذ العملية.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
روستوف
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