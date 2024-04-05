السبت 6 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى في ضربات على أوكرانيا

آثار قصف على زابوريجيا
5 ابريل 2024 20:47

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب نحو عشرين، اليوم الجمعة، في ضربة صاروخية روسية على مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.
وكانت حصيلة سابقة أوردها الحاكم إيفان فيدوروف، على تطبيق "تلغرام"، أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13.
وقال فيدوروف، في مقطع مصوّر "أطلق صاروخان في بادئ الأمر، ثمّ استهدف صاروخ آخر الموقع عينه بعد 40 دقيقة حالما باشر المسعفون والشرطيون عملهم. وأصيب صحافيان بجروح".
وأفادت الشرطة أن زابوريجيا تعرضت، بعد ظهر اليوم الجمعة، للقصف بخمسة صواريخ.
في السياق ذاته، أعلنت القوّات الجوّية في أوكرانيا عن "تدمير" 13 مسيّرة متفجّرة.
وتعرّضت "نحو 15 بلدة" للقصف، بحسب السلطات المحلية.
وفي دونباس، أكّدت السلطات المحلية أن الجيش الروسي يتقدّم شيئا فشيئا نحو بلدة "تشاسيف يار" غرب مدينة باخموت.
وقال سيرغي تشاووس رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة إن "الوضع يحتدم منذ أسبوع"، مشيرا إلى أن "المدينة أصبحت أكثر خطورة. وإذا كانت هناك فترات هدوء في السابق، فلم يعد الأمر كذلك".
وصرّح أن "المدينة برمّتها تحترق".
وكشفت قناة "ديبستايت" على "تلغرام" المقرّبة من الجيش الأوكراني أن الروس "اقتحموا منازل" في الضاحية الشرقية لهذه المدينة.
وتقع "تشاسيف يار" على تلّة على مسافة لا تتخطّى 30 كيلومترا من جنوب شرق كراماتورسك.

أخبار ذات صلة
روسيا تسيطر على مدينة في أوكرانيا وتتقدم نحو أخرى
أوكرانيا تعلن تدمير طائرات عسكرية داخل قاعدة في روسيا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
قصف
زابوريجيا
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
اليوم 02:13
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: «الحوثي» حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم
اليوم 02:13
دمار واسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: تدمير 62% من منازل غزة جراء الحرب
اليوم 02:13
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
الأخبار العالمية
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
اليوم 02:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©