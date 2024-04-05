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زلزال متوسط الشدة يضرب نيويورك

رسالة نصية عبر الهواتف تخبر سكان نيويورك بحدوث زلزال
5 ابريل 2024 22:45

شعر دبلوماسيو مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بمقاعدهم تهتز، فيما توقفت الطائرات عن الإقلاع لفترة وجيزة، واهتز الأثاث في مختلف أنحاء نيويورك، اليوم الجمعة عندما باغت زلزال المدينة التي لا تنام.
ولكن لم يصب أحد بأذى، ولم يتغير شيء في أفق نيويورك الشهير بناطحات سحابه.
وكتب برج "إمباير ستيت"، على منصة إكس "أنا بخير".
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوة الزلزال بلغت 4,8 درجات على مقياس ريختر.
وبالقرب من مركز الزلزال في بلدة "ليبانون" في ولاية نيوجيرزي، قالت مشرفة المتجر دومينيكا أونييشكا، البالغة 50 عاما، "ما زلت أرتجف" بعد أن أيقظها الزلزال.
وأضافت "لم أشهد بمثل قوة هذا الزلزال من قبل. لقد تعرضت لبعض الزلازل، لكن لا يمكن مقارنتها به. كان المنزل بأكمله يهتز حقًا. كان السرير يهتز، والمنزل يصدر أصواتًا هادرة".
وأفاد مراسل صحفي أن المباني في بروكلين اهتزت واهتزت معها أبواب الخزائن، وقطع الأثاث.
وفي الأمم المتحدة، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، عُلق اجتماع مجلس الأمن إثر الزلزال لبعض الوقت.
وتساءلت ممثلة منظمة إنقاذ الطفولة جانتي سويريبتو التي كانت تتحدث في ذلك الوقت "هل هذا زلزال؟". وقال أحد الدبلوماسيين مازحا "إنه زلزال للذكرى".
"إبقوا في الداخل" 
بعد لحظات، رنّت هواتف الدبلوماسيين بصوت نظام إنذار الطوارئ الذي أكد وقوع الزلزال ونصح الجميع "بالبقاء في الداخل والاتصال بالرقم 911 في حالة الإصابة".
وتوقفت عمليات الإقلاع والهبوط في العديد من المطارات في المنطقة بما في ذلك لاغوارديا في نيويورك وفيلادلفيا ونيوارك في نيوجيرزي.
وقالت إدارة الطيران الفدرالية، في بيان إن الحركة الجوية "ستستأنف عملياتها في أسرع وقت ممكن".
وأفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنهم شعروا بالزلزال من فيلادلفيا إلى نيويورك وشرقًا على طول "لونغ آيلاند". ونشر العديد من المستخدمين صورًا لأجزاء منهارة من محتويات الحدائق وكتبوا عليها عبارة "سنعيد البناء".

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