إجلاء السكان بعد تصدع سد وفيضانات في روسيا

قالت خدمات الطوارئ المحلية إن عمليات إجلاء السكان تجري على قدم وساق بعد تصدع سد في مدينة "أورسك" بمنطقة جبال الأورال الروسية اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها إن نحو أربعة آلاف منزل يسكنها عشرة آلاف من سكان إحدى ضواحي "أورسك"، التي يبلغ إجمالي عدد سكانها نحو 23 ألفا، قد تغمرها المياه نتيجة تصدع السد.

وقالت خدمات الطوارئ المحلية، في بيان، إنها تعمل على إجلاء السكان ودعم السد في "أورسك" التي تقع على بعد نحو 1800 كيلومتر شرقي العاصمة الروسية موسكو وهي على مقربة من الحدود مع قازاخستان.

وقالت وسائل إعلام روسية إن السلطات المحلية أقامت ست نقاط لإجلاء السكان.

وأظهر لقطات، جرى تداولها على تطبيق "تلغرام"، المياه وهي تتدفق فيما يبدو عبر فجوة في سد ترابي منخفض.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقة "أورينبورج"، وقالت وزارة الطوارئ إن موظفيها ساعدوا 3500 شخص تضرروا من الفيضانات في أنحاء من البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وأصابت الفيضانات المنطقة التي تضم "أورسك" ومقاطعات أخرى في الأورال بالإضافة إلى أجزاء من قازاخستان.