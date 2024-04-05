النرويج تقرر زيادة كبيرة في ميزانيتها العسكرية

أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره النرويج، اليوم الجمعة، أنه يخطط لزيادة كبيرة في ميزانية بلاده العسكرية.

وقال إن الميزانية الدفاعية ستزيد بنسبة 83% بحلول عام 2036 عبر حيازة خمس فرقاطات جديدة وغواصة خامسة ومزيد من الصواريخ المضادة للطائرات.

وفي ما وصفه بأنه "مجهود تاريخي"، اقترح رئيس الوزراء يوناس غار ستوره تخصيص 600 مليار كرونة إضافية (حوالى 52 مليار يورو) لجيشه خلال الفترة 2024-2036.

وقال ستوره إن هذه الزيادة تأتي استجابة "للوضع الأمني المتدهور بشكل مستدام في هذا الجزء من العالم الذي نوجد فيه".

وأضاف، خلال تقديم كتاب أبيض عن الدفاع على متن فرقاطة تابعة للبحرية، أن "امتلاك قدرات دفاعية أقوى هنا سيكون بمثابة رادع لأولئك الذين يرغبون في تهديد أمننا وحلفائنا".

وستطلب النروج، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خمس فرقاطات جديدة وغواصة خامسة على الأقل وما يصل إلى 28 سفينة من مختلف الأحجام وطائرات مراقبة بحرية بدون طيار وأسلحة تمكنها من شن ضربات وطائرات هليكوبتر، وفقًا للكتاب الأبيض.

وسيُرفع عدد ألوية جيش البر من واحد إلى ثلاثة، ويُضاعف عدد أنظمة "ناسامز" المضادة للطائرات من أربعة إلى ثمانية. كما ألغي قرار إغلاق القاعدة الجوية للدوريات البحرية في "أندويا" في الشمال.

وقال وزير الميزانية تريغفي سلاغسفولد فيدوم إن ميزانية الدفاع، التي بلغت 91 مليار كرونة العام الماضي، ستصل إلى 166 مليار كرونة في عام 2036. وسوف تمثل ما يعادل حوالى 3% من الناتج المحلي الإجمالي النرويجي مقارنة مع 2% هذا العام، وهو الحد الأدنى الذي يتوقعه حلف شمال الأطلسي.

ونظراً لأنها لا تملك أغلبية في البرلمان، تحتاج حكومة يسار الوسط إلى دعم الأحزاب الأخرى حتى يتم اعتماد نصها. وقد أرسل حزب المحافظين، وهو قوة المعارضة الرئيسية، إشارة إيجابية، معتبراً أن الكتاب الأبيض يشكل "أساساً جيداً للمفاوضات".

تشترك النرويج مع روسيا حدودا برية بطول 198 كيلومترًا في أقصى الشمال بالإضافة إلى حدود بحرية في بحر "بارنتس".