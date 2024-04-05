120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى

القدس (الاتحاد)

ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس أن 120 ألف مصلٍ أدوا أمس، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك. ووصل المصلون إلى المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية شددتها القوات الإسرائيلية، حيث عرقلت وصول عشرات الآلاف إلى المدينة. وفندت إجراءات الجيش الإسرائيلي على الحواجز العسكرية ادعاءاته بمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية تسهيلات في شهر رمضان المبارك للصلاة في المسجد الأقصى.

واضطر من لم يُسمح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة على الحواجز العسكرية. وفرضت السلطات الإسرائيلية هذه السنة في شهر رمضان قيوداً إضافية على الداخلين، لأسباب أمنية، في ظل توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس والضفة الغربية على خلفية الحرب في قطاع غزة.