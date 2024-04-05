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القاهرة تستضيف محادثات لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع القادم

طفلة تلعب قرب مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
6 ابريل 2024 02:13

واشنطن (وكالات)

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قال البيت الأبيض أمس، إن من المقرر أن تستضيف القاهرة في مطلع الأسبوع جولة جديدة من المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة مسؤولين أميركيين.
وقال مسؤول أميركي، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي أي أيه» بيل بيرنز سيرأس الوفد الأميركي.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أمس، إن جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية أمس الأول، بأن عليه أن يمنح مفاوضيه المزيد من الصلاحيات في القاهرة حتى يتيسر التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. وقال كيربي للصحفيين أمس، «لنصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسابيع، ومن ثم يكون من الأسهل الوفاء بهذه الالتزامات بشأن زيادة المساعدات الإنسانية». وقال كيربي، إن واشنطن لا تخطط لإجراء تحقيق مستقل في مقتل 7 من موظفي الإغاثة الدوليين.

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