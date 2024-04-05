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«الأونروا»: تدمير 62% من منازل غزة جراء الحرب

دمار واسع في مدينة غزة (رويترز)
6 ابريل 2024 02:13

غزة (الاتحاد)

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ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» أن نحو 62% من منازل قطاع غزة قد دُمرت نتيجة للحرب المتواصلة على القطاع.
وأفادت الوكالة، في بيان لها على منصة «إكس»، بأن «الحرب المستمرة أدت إلى تدمير نحو 62% من المنازل في غزة، والبنية التحتية الحيوية قد تعرضت للهجوم، بما في ذلك مباني الأمم المتحدة التي تؤوي الأسر النازحة». ولفتت وكالة «الأونروا» إلى أن أكثر من 75% من السكان في غزة اضطروا بفعل الحرب للنزوح من منازلهم بحثاً عن المأوى والأمن في أماكن أخرى، بما فيها مراكز الإيواء التابعة للوكالة، وغالبيتهم اضطروا للنزوح مرات عديدة.

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