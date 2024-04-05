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الأمم المتحدة: نحن على شفا حريق إقليمي ومجاعة في غزة

أطفال يلهون بين أنقاض المباني المدمرة في رفح (أ ف ب)
6 ابريل 2024 02:13

غزة (الاتحاد، عواصم)

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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس، إن أطفال غزة يموتون جوعاً وعطشاً بعد مرور نحو 6 أشهر على الحرب في القطاع، مشيراً إلى أن استراتيجية الجيش الإسرائيلي وإجراءاته تسمح بتكرار الأخطاء في قطاع غزة.
وأضاف جوتيريش، في كلمة ألقاها بمناسبة مرور 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي «أقر بحدوث أخطاء، لكن المشكلة الأساسية لا تتعلق بهوية من ارتكبها، بل بتكرارها».
وحذّر الأمين العام من تداعيات هذه الحرب، قائلاً: «أصبحنا على حافة مجاعة جماعية وحريق إقليمي، وفقدان كامل للثقة بالمعايير والقواعد العالمية». 
وأضاف: «لقد حان الوقت للتراجع عن تلك الحافة ولوقف القتال وتخفيف المعاناة ووقف المجاعة المحتملة قبل فوات الأوان».
كما طالب جوتيريش بإجراء تحقيقات مستقلة في مقتل جميع موظفي الإغاثة الذين سقطوا في قطاع غزة وعددهم 196، كما عبر عن أمله في أن تزيد إسرائيل بسرعة وبشكل فعال إدخال المساعدات إلى القطاع.
وفي السياق، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، استئناف عملياتها الإغاثية في قطاع غزة ليلاً بعد توقف دام 48 ساعة في أعقاب مقتل موظفين تابعين لمنظمة «المطبخ المركزي العالمي» في غارات للجيش الإسرائيلي. 
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، نقلاً عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، بأن «التحركات الليلية ستستأنف هذه الليلة»، مضيفاً أن منظمة الصحة العالمية وصلت إلى مستشفيين في مدينة غزة هما مستشفى «الأهلية» ومستشفى «الصحابة» حيث وزعت المنظمة أدوية وإمدادات غذائية. 
وفيما يتعلق بمستشفى «الشفاء» في غزة، قال دوجاريك إن «فريق المنظمة تحدث مع مرضى تمكنوا من مغادرة المستشفى بعد العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي الأخيرة ووصفوا الظروف المزرية خلال الحصار في ظل عدم توفر الطعام أو الماء أو الدواء». 
ووفقاً للمتحدث الأممي فإن «أوتشا» اتخذ قراراً بتعليق عملياته الإغاثية للسماح بإجراء مزيد من التقييم للقضايا الأمنية التي أثرت على الموظفين على الأرض والسكان المدنيين الذين يحاول مساعدتهم.

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