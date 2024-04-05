أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية

الكويت (الاتحاد)

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس، تقديره للوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة، وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات. وأعرب عن بالغ تقديره لأعضاء اللجنة القضائية الاستشارية المشرفة على سير الانتخابات، وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت الانتخابات بكل كفاءة وشفافية.

وأشاد بما تحلى به المواطنون الكويتيون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، وما أبدوه من التزام بالإرشادات التي أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للكويت في هذا العرس الديمقراطي. وأسفرت الانتخابات التي جرت، أمس الأول، وأعلنت نتائجها أمس، عن دخول 11 نائباً جديداً من أصل خمسين عضواً منتخباً في البرلمان.