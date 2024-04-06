الأحد 7 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إنقاذ 150 شخصاً من الفيضانات شرق أستراليا

إنقاذ 150 شخصاً من الفيضانات شرق أستراليا
6 ابريل 2024 09:34

قالت السلطات الأسترالية اليوم السبت إنه تم إنقاذ 152 شخصاً من مياه الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز بشرق البلاد بعد أن طالبت السكان في وقت سابق باللجوء إلى مناطق مرتفعة بسبب غزارة الأمطار.
وأضافت السلطات أنه تم تنفيذ 72 عملية إنقاذ في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز. وسيدني هي أكبر مدن أستراليا وشهدت فيضانات خطيرة في العديد من ضواحيها المنخفضة.
وقالت خدمة الطوارئ بولاية نيو ساوث ويلز إنه تم إصدار حوالي 15 أمر إخلاء طارئ على مستوى الولاية وإنها تلقت 4128 اتصالا طلبا للمساعدة خلال 24 ساعة حتى الساعة 0500 بالتوقيت المحلي.
وقال كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون «مستويات الفيضانات في بعض الأنهار، خاصة في غرب سيدني، مستمرة في الارتفاع».
وهطلت أمطار غزيرة على جنوب شرق أستراليا أمس الجمعة، أغلبها على سيدني مما أدى إلى إصدار تحذيرات للمواطنين بتجنب السفر غير الضروري والتزام منازلهم.
وأظهرت بيانات من هيئة الأرصاد الجوية في البلاد أن كمية الأمطار التي هطلت على سيدني على مدار 24 ساعة بلغت حتى صباح الجمعة 111 مليمترا.

أخبار ذات صلة
إجلاء السكان بعد تصدع سد وفيضانات في روسيا
«أوبورن».. تحفة أسترالية بطراز عثماني
المصدر: رويترز
أستراليا
فيضانات
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
بلباو.. وداعاً «النحس»!
الرياضة
بلباو.. وداعاً «النحس»!
اليوم 11:01
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
الرياضة
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
اليوم 10:58
وزيرة الخزانة الأميركية تصافح رئيس مجلس الدولة الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الصيني يلتقي وزيرة الخزانة الأميركية في بكين
اليوم 10:41
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني
الأخبار العالمية
السلطات الصينية تواصل البحث عن مفقودين إثر اصطدام قارب بسفينة
اليوم 10:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©