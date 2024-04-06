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بايدن يتفقد موقع انهيار جسر بالتيمور

بايدن يتفقد موقع انهيار جسر بالتيمور
6 ابريل 2024 10:34

 تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا بتقديم الدعم الاتحادي لإعادة بناء الجسر الذي انهار في مدينة بالتيمور بالقرب من واشنطن العاصمة خلال زيارته للموقع يوم الجمعة. وكانت سفينة شحن قد اصطدمت بأحد أعمدة الدعم لجسر "فرانسيس سكوت كي" المكون من أربع حارات في ميناء بالتيمور في 26 مارس الماضي، مما أدى إلى انهياره ومقتل ستة أشخاص.

وقام بايدن يوم الجمعة بجولة جوية لتفقد الحطام. وقال خلال مؤتمر صحفي: "كما تعلمون، رأيت من الجو الجسر المدمر. ولكن هنا على الأرض، أرى مجتمعا متماسكا". وتابع "أولويتنا الأولى هي إعادة فتح الميناء.

هذا أحد أكبر مراكز الشحن في البلاد. وهو الميناء الأول في أميركا في استيراد وتصدير السيارات والشاحنات الخفيفة ".

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وقال إنه تم تطهير قناتين للسماح بأعمال الإنقاذ. وأضاف بايدن أنه سيجري فتح قناة ثالثة لحركة المرور التجارية بحلول نهاية أبريل بينما سيتم فتح القناة الكاملة بحلول نهاية مايو.

وتابع "لن يهدأ لنا بال لإعادة بناء هذا الجسر بأسرع ما يمكن". وأضاف بايدن أن المسؤولين عن الانهيار "سيخضعون للمحاسبة بأقصى حد يسمح به القانون". ووفقا للنتائج الأولية، كانت هناك مشكلة في مصدر الطاقة بالسفينة قبل وقوع الحادث. 

المصدر: د ب أ
جو بايدن
أميركا
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