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ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان إلى 13

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان إلى 13
6 ابريل 2024 13:24

ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب تايوان إلى 13 شخصاً، اليوم السبت، بعد العثور على جثة أخرى في متنزه «تاروكو الوطني»، المتضرر بشدة. 
وفي مدينة «هوالين» شرق البلاد، حيث كان مركز الزلزال الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، وبلغت شدته 7.2 درجة، استمر إغلاق الطرق في المناطق الجبلية بسبب الانهيارات الأرضية المتعددة. وفي المتنزه الوطني، عثرت فرق الإنقاذ، اليوم السبت، على جثة واحدة ومازالت تحاول انتشال جثث أخرى، محاصرة تحت الصخور.
 وقالت وكالة الإطفاء الوطنية إن عدد الضحايا ارتفع إلى 13، فيما لا يزال ستة آخرون في عداد المفقودين. وتسببت الكارثة في إصابة 1145 شخصاً على الأقل.
 وفي الوقت نفسه، مازال أكثر من 440 شخصاً، من بينهم سياح ومقيمون عالقين، في العديد من المواقع، في المتنزه، طبقا لما ذكرته السلطات. 
وقال وزير الداخلية، لين يو-تشانج، الذي يرأس مركز عمليات الطوارئ المركزي، إنه تم إصلاح بعض أجزاء الطرق المتضررة، وستحاول الحكومة نقل الأشخاص، الذين تقطعت بهم السبل إلى أماكن آمنة، في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن فريق إنقاذ من تركيا، من المقرر أن يصل إلى تايوان، للمساعدة في البحث عن الأشخاص المفقودين في المتنزه. 

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