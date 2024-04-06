أوكرانيا تدلي ببيان بشأن السيطرة على بلدة في الشرق

أدلى الجيش الأوكراني، اليوم السبت، بتصريحات بشأن سيطرة القوات الروسية على بلدة في شرق البلاد.

قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي إن قوات بلاده لا تزال تسيطر على بلدة "تشاسيف يار" على الرغم من محاولات القوات الروسية اختراق دفاعاتها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، أمس الجمعة، عن مسؤول القول إن القوات الروسية دخلت ضواحي البلدة التي تعتبرها موسكو نقطة انطلاق مهمة للقوات الأوكرانية.

وقال الجيش الأوكراني إن التقرير غير صحيح.

وأوضح سيرسكي، عبر تطبيق "تلغرام" اليوم السبت، "لا تزال تشاسيف يار تحت سيطرتنا، وقد باءت كل محاولات اقتحام البلدة بالفشل".

و"تشاسيف يار" هي بلدة شديدة التحصين وتقع إلى الغرب من مدينة باخموت التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

ومنذ أسبوع، "يحتدم الوضع"، على ما قال سيرغي تشاووس رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في المنطقة، أمس الجمعة، مؤكّدا أن المدينة تتعرّض "لقصف متواصل".

وصرّح تشاووس أن "المدينة أصبحت أكثر خطورة. وإذا كانت هناك فترات هدوء في السابق، فلم يعد الأمر كذلك".

ونشرت، أمس الجمعة، مقاطع مصوّرة غير مؤرّخة على حسابات على "تلغرام" تظهر ضربات على مبان في شرق "تشاسيف يار".

وتتقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا بعد أن سيطرت على بلدة "أفدييفكا" الحصينة في فبراير الماضي.