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الرئيس السنغالي الجديد يعين الحكومة

الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي
6 ابريل 2024 18:15

عين الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، حكومة مكونة خاصة من شخصيات جديدة لم يسبق أن تقلدت وظائف سامية.
تضم الحكومة، التي تم الكشف عنها أمام الصحافيين في القصر الرئاسي، 25 وزيرا، بينهم أربع نساء. كما تشمل خمسة وزراء دولة.
وأوضح رئيس الوزراء عثمان سونكو أن "الحكومة، التي تم تشكيلها هي حكومة قطيعة (...) إنها حكومة تجسد المشروع المتمثل بتحول منهجي حاز على رضا الشعب السنغالي في 24 مارس 2024 مع فوز من الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 54,28%" لصالح فاي.

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  • رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو
    رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو

تضم القائمة بعض أسماء المسؤولين التنفيذيين من حزب "باستيف" الذي ينتمي إليه الرئيس ورئيس الوزراء.
وحقق باسيرو ديوماي فاي، الذي لم يتسلم قط أي منصب منتخب، انتصارا في الانتخابات الرئاسية من خلال تقديم مشروعه على أنه يمثل "قطيعة" مع عهد ماكي سال الذي قاد البلاد، البالغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، لمدة 12 عاما.
وأكد سونكو، أمس الجمعة، بعد تكليفه بأن أولويات حكومته هي الشباب وتأمين فرص عمل لهم والحد من ارتفاع الأسعار وحماية حقوق الإنسان وكذلك "المساءلة" و"السيادة الاقتصادية" والتنمية وترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن.

المصدر: وكالات
السنغال
باسيرو ديوماي فاي
عثمان سونكو
تشكيل حكومة جديدة
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