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ارتفاع حصيلة قتلى القصف على خاركيف

آثار قصف على خاركيف
6 ابريل 2024 18:25

قال مسؤولون إن ثمانية مدنيين قتلوا وأصيب 10 آخرون بعد أن تعرضت مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، لغارتين اليوم السبت.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 6 أشخاص.
وقالت الشرطة الأوكرانية إن طائرات مسيرة استخدمت في الهجوم، بينما قال مسؤولون إن صواريخ وقنابل استخدمتفي القصف. ونشرت الشرطة والسلطات المحلية صورا لحرائق اندلعت جراء القصف.
وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف عبر "تلغرام"، "منذ صباح اليوم، سقط ستة قتلى و10 جرحى جراء الغارة الليلية على منطقة شيفتشينكيفسكي". وارتفع عدد القتلى في وقت لاحق إلى سبعة.
وأضاف تيريخوف، في وقت لاحق اليوم السبت "هناك معلومات عن حالة وفاة واحدة نتيجة ضربة. وهناك أيضا إصابات".
وأفاد حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف بوقوع غارة وهجوم صاروخي على قرية شمالي مدينة خاركيف دون وقوع قتلى أو مصابين في أي من الهجومين.
وظلت التحذيرات من غارات جوية سارية في خاركيف ومعظم أنحاء البلاد، ومنها العاصمة كييف، لعدة ساعات بعد الغارتين.
وقال الجيش الأوكراني على موقع "فيسبوك" إن أنظمة دفاعاته الجوية دمرت 28 طائرة مسيرة من 32 وثلاثة صواريخ من أصل ستة.
وكشفت وزارة الدفاع الروسية، من جهتها في بيان، أنها استهدفت و"طالت شركات في المجمّع العسكري-الصناعي الأوكراني".
أدى هجوم بطائرة مسيرة يوم الأربعاء على خاركيف إلى مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بمبان.

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المصدر: وكالات
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