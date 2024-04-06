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زيلينسكي يوجه تحذيرا بشأن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ "غراد"
6 ابريل 2024 22:35

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، من أن صواريخ منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية ربما تنفد إذا استمرت الوتيرة الحالية للهجمات.
وأضاف، في مقابلة أذاعها التلفزيون الأوكراني "إذا تواصل توجيه ضربات يومية (لأوكرانيا) بنفس الطريقة المتبعة على مدى الشهر الماضي، فقد تنفد صواريخنا. شركاؤنا على علم ذلك". 
وأشار أن بلاده لا تملك ذخيرة كافية لشن هجوم مضاد، لكنه أوضح أن كييف بدأت في تلقي البعض منها من شركائها للدفاع.
وأكد زيلينسكي "ليست لدينا قذائف لشن هجوم مضاد. أما بالنسبة للدفاع، فهناك عدة مبادرات، ونحن نتلقى أسلحة".
وقال الرئيس الأوكراني إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة حزمة مساعدات كبيرة تشتد الحاجة إليها، وإنه لا يزال يعتقد أن الكونغرس سيوافق عليها.
وأوضح "ما زلت أعتقد أن الكونغرس الأميركي سيصوت لصالحنا".
وعرقل مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حزمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تبلغ 60 مليار دولار.
وأعلن زيلينسكي أن بلاده ستوافق على حزمة المساعدات الأميركية إذا جاءت على شكل قرض.
وأضاف، في المقابلة "سنوافق على أي خيارات"، مشيرا إلى أن أهم شيء هو أن المساعدات "كلما كان وصولها أسرع، كان ذلك أفضل".

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المصدر: رويترز
أوكرانيا
الدفاع الجوي
صواريخ
فولوديمير زيلينسكي
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