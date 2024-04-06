نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور

أعلنت نيكاراغوا، اليوم السبت، قطع "أي علاقة دبلوماسية" مع الإكوادور، بعد اقتحام شرطة هذا البلد لسفارة المكسيك في العاصمة كيتو بهدف اعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس الذي كان قد لجأ فيها.

وقالت حكومة الرئيس دانيال أورتيغا، في بيان "حيال العمل غير المألوف والمدان (...) والذي يثير رفضا لا رجوع عنه، اتخذنا القرار السيادي بقطع أي علاقة دبلوماسية مع حكومة الإكوادور".

بهذا القرار، ترسل ماناغوا إشارة إلى بنما. فالرئيس السابق لبنما ريكاردو مارتينيلي (2009-2014) لجأ، منذ السابع من فبراير الماضي، إلى سفارة نيكاراغوا التي منحته اللجوء، وذلك تجنبا لحكم بالسجن صدر بحقه بتهمة تبييض أموال.

يأتي قرار نيكاراغوا قطع العلاقات مع الإكوادور بعد أن أعلنت المكسيك قطع علاقاتها مع كيتو.

واعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن اقتحام سفارة بلاده في كيتو يشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة المكسيك".

وبعد قليل، كتبت وزيرة الخارجية أليسيا بارسينا، على منصة "إكس"، أن "المكسيك تعلن القطع الفوري للعلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور"، مشيرة إلى "إصابات لحقت بالطاقم الدبلوماسي المكسيكي" أثناء عملية التدخل في السفارة.

منحت المكسيك، أمس الجمعة، حق اللجوء لخورخي غلاس الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهم فساد ولجأ إلى سفارتها في كيتو منذ 17 ديسمبر الماضي.

ووصفت الإكوادور قرار منح اللجوء السياسي بأنه "غير قانوني".

أعلنت الحكومة الإكوادورية أن "خورخي غلاس إسبينيل، الذي حكم عليه القضاء الإكوادوري بالسجن، أوقف ووضع رهن السلطات المختصة"، في بيان أصدرته وزارة الاتصالات.

وأظهرت صور، بثتها وسائل الإعلام المحلية، عناصر من الشرطة بالزي الرسمي وهم يدخلون السفارة المكسيكية في شمال كيتو لاعتقال غلاس.

وأوضحت وزارة الاتصالات أن "كل سفارة لها هدف وحيد: منح مساحة دبلوماسية لتعزيز العلاقات بين الدول"، مضيفة أنه "لا يمكن اعتبار أي مجرم شخصاً مضطهداً سياسياً".

وأكدت أن نائب الرئيس السابق "خورخي غلاس كان موضع إدانة ملزمة ومذكرة اعتقال صادرة عن السلطات المختصة".

وجاء منح المكسيك حق اللجوء لغلاس، أمس الجمعة، غداة قرار الإكوادور طرد راكيل سيرور، السفيرة المكسيكية في كيتو.

وأعلنت كيتو السفيرة المكسيكية شخصاً غير مرغوب فيه بعد تصريحات للرئيس المكسيكي.