3 قتلى بهجمات إرهابية في باكستان

إسلام أباد (وكالات)

أعلنت السلطات الباكستانية مقتل نائب مفتش شرطة وشرطي ليلة أمس، عندما فتح مهاجمون مجهولو الهوية النار على سيارتهما في منطقة لاكي ماروات في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان. وقال بيان لشرطة الإقليم إن شرطياً آخر أصيب، وتم نقله لأحد المستشفيات، بحسب قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية. وأضاف أن فرقة كبيرة من الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وأطلقت عملية بحث.

بدوره، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، في بيان الهجوم الإرهابي، وقال وفقاً لبيان «إن شرطة إقليم خيبر بختونخوا بمثابة الحصن المنيع ضد الإرهاب»، مضيفاً أن «الأنشطة الإرهابية الجبانة لا يمكن أن تزعزع عزيمتهم». وفي حادث منفصل، أمس الأول، قتل شرطي عندما فتح رجال مسلحون النار على طاقم تقييم ما بعد حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة مانرا في جنوب منطقة وزيرستان السفلى.