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«تريندز» يستشرف مسار الأزمة الروسية- الأوكرانية

«تريندز» يستشرف مسار الأزمة الروسية- الأوكرانية
7 ابريل 2024 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة، بعنوان «آفاق الأزمة الروسية-الأوكرانية في عامها الثالث»، تتناول تحليل مسار الأزمة منذ بدايتها في فبراير 2022، مع التركيز على أهم الأحداث والتطورات التي شهدتها، وتُقدم سيناريوهات محتملة لمستقبل الصراع في عام 2024. وتسعى الدراسة إلى استشراف مسار الأزمة، عن طريق استقراء مراحل تطورها منذ اندلاعها عام 2022، وتحليل الوضع العسكري الراهن.
وتطرقت الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسة؛ يُعطي القسم الأول خلفية عن تطور مسار الأزمة منذ بدء النزاع في 24 فبراير 2022، فيما أطلق عليه «عملية عسكرية خاصة»، ثم يأتي القسم التالي ليلقي نظرةً معمقة على الوضع العسكري الراهن. ويشمل القسم الثالث تحليل سيناريوهات النزاع في عام 2024.
وتتضمن الدراسة تحليلاً شاملاً لمراحل النزاع، بدءاً من الهجوم الروسي، وصولاً إلى جمود خطوط القتال في الوقت الحالي، وتقييم الوضع العسكري الراهن.
وعرضت الدراسة سيناريوهات محتملة لمستقبل النزاع في عام 2024، مع التركيز على سيناريو التصعيد والتسوية السياسية، متطرقة إلى كيفية التعامل مع النزاع في عام 2024.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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