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المجموعة العربية بمجلس الأمن تدين مقتل موظفي «المطبخ المركزي العالمي»

سفينة مساعدات تابعة لـ«المطبخ المركزي العالمي» راسية قبالة ميناء لارنكا القبرصي (أ ف ب)
7 ابريل 2024 02:29

نيويورك (الاتحاد) 

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أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل، متحدثاً أمام مجلس الأمن الدولي نيابة عن المجموعة العربية، أن المجموعة تدين بأشد العبارات هذه الجرائم التي ارتكبت بحق موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي، وغيرهم من العاملين في مجال الإغاثة. 
وقال الواصل: إن تلك الحادثة تمثل «دليلاً آخر يضاف إلى سجل الانتهاكات التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد العاملين في مجال الإغاثة، الذين وصل عدد الضحايا منهم إلى أرقام لا يمكن سكوت المجتمع الدولي عليها، في سابقة خطيرة تنتهك جميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية»، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس. جاء ذلك في اجتماع مجلس الأمن الدولي، لبحث الوضع في غزة، في أعقاب مقتل 7 من عاملي الإغاثة مع منظمة المطبخ المركزي العالمي في غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي. 
ودعا السفير الواصل باسم المجموعة العربية إلى إجراء تحقيق دولي في هذه الحادثة التي قال إنها جاءت على الرغم من كل الدعوات الدولية والإدانات المستمرة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، الذي قال إنه يواجه خطر مجاعة حقيقية بسبب التعنت الإسرائيلي. 
كما دعا، باسم المجموعة العربية، مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وشدد على أهمية أن يقوم المجلس بدوره المنوط به لإلزام إسرائيل على الامتثال لقرارات مجلس الأمن، والالتزام بالقانون الدولي.

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