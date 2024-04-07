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عاصفة تتسبب في إلغاء وتأجيل رحلات جوية في بريطانيا وأيرلندا

أرشيفية
7 ابريل 2024 09:21

تسببت عاصفة اجتاحت بريطانيا وأيرلندا في إلغاء رحلات جوية بمطارات في أنحاء من البلدين وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في أيرلندا.

وأثر الاضطراب الذي سببته العاصفة كاثلين، بحسب تسمية هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية وهي العاصفة الحادية عشرة لموسم 2023-2024، على رحلات بمطارات في البلدين منها مانشستر وبلفاست سيتي.

وقال مطار دبلن إنه نصح المسافرين بمراجعة شركات الطيران التي حجزوا تذاكرهم منها للحصول على تحديثات السفر بعد أن أدت الظروف الجوية في مطارات أخرى إلى إلغاء بعض الرحلات وتحويل مسارها.
وقالت إيزي جيت إنه بسبب تأثير العاصفة، لم تتمكن من تسيير بعض رحلاتها من وإلى مطاري آيل أوف مان وبلفاست إنترناشونال السبت.

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وأضافت شركة الطيران في بيان "نبذل كل ما في وسعنا لتقليل تأثير الاضطراب الناجم عن الطقس".

وتأثرت في اسكتلندا أيضا خدمات السكك الحديدية والعبارات بسبب العاصفة كاثلين إذ فرضت هيئة السكك الحديدية الاسكتلندية قيودا مؤقتة على السرعة السبت.

وذكرت شركة الطاقة الأيرلندية إي.إس.بي نتوركس أن الرياح القوية المصاحبة للعاصفة كاثلين أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 34 ألف منزل ومزرعة وشركة في أنحاء البلاد.

المصدر: رويترز
أيرلندا
بريطانيا
عاصفة
الرحلات الجوية
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