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السلطات الصينية تواصل البحث عن مفقودين إثر اصطدام قارب بسفينة

السلطات الصينية تواصل البحث عن مفقودين إثر اصطدام قارب بسفينة
7 ابريل 2024 10:03

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، أن 8 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين في أعقاب اصطدام قارب صيد وسفينة حاويات بنمية قبالة الساحل الجنوبي الغربي لمقاطعة هاينان جنوبي الصين الأربعاء الماضي، ما أدى إلى غرق سفينة الصيد. 

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مركز البحث البحري والإنقاذ بالمقاطعة قوله، إنه بفضل جهود البحث والإنقاذ المستمرة بمساعدة التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات تحت الماء والغواصات التي يتم تشغيلها عن بعد، تم أمس السبت تحديد موقع قارب الصيد الغارق، غير أن الغواصين لم يتمكنوا من دخول المقصورة بسبب سرعة جريان المياه في الموقع ووجود شباك الصيد حول السفينة الغارقة. 

 

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وأوضح المركز أنه وبحلول الساعة الخامسة من مساء السبت (0900 بتوقيت جرينتش) كان قد تم إرسال قوارب الإنقاذ والطائرات وأفراد الإنقاذ للبحث عن المفقودين في منطقة تزيد مساحتها عن 5700 ميل بحري مربع.

 واصطدم قارب الصيد بسفينة الحاويات البنمية "ستيك دانانج" على بعد 22 ميلا بحريا جنوب غرب بلدة ينجيهاي في محافظة ليدونج قرب منتصف ليل الأربعاء.

المصدر: وام
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