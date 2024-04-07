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إجلاء المئات بشرق تايوان بعد أضرار سببها الزلزال

رجال الإنقاذ وهم يبحثون في حديقة تاروكو الوطنية بعد زلزال في مدينة هوالين
7 ابريل 2024 12:35

جرى اليوم الأحد، إجلاء مئات الأشخاص من مواقع غير آمنة في "متنزه تاروكو الوطني" بشرق تايوان، بعد أن تضرر بشدة من جراء الزلزال المدمر الذي وقع يوم الأربعاء الماضي بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر.

ويقع المتنزه الوطني، وهو أكبر وادي رخامي في العالم، بمدينة هوالين شرقي البلاد، بالقرب من مركز الزلزال. وقد أدى وقوع العديد من الانهيارات الأرضية إلى تضرر الطرق في المناطق الجبلية. وجرى منذ ذلك الحين، إصلاح عدة أجزاء منها سريعا بغرض إجلاء مئات السياح والمقيمين العالقين في المتنزه.

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وجرى خلال يومي السبت والأحد الماضيين، إخراج أكثر من 400 شخص تقطعت بهم السبل، إما بواسطة مروحيات أو برا.

 

وقالت إدارة الإطفاء الوطنية اليوم الأحد، إنه قد تم السماح لـ 38 شخصا فقط بالبقاء من أجل القيام بواجباتهم في المتنزه، الذي يضم فندقا ومركزا للأنشطة ومحطة كهرباء وكنيسة كاثوليكية. وكانت الكارثة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، وإصابة 1140 آخرين.

المصدر: وكالات
زلزال
تايوان
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