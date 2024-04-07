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الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة بكوريا الجنوبية

الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة بكوريا الجنوبية
7 ابريل 2024 15:36

 أدلى 28ر31 % من الناخبين وهو رقم قياسي، بأصواتهم، خلال يومين من التصويت المبكر، في الانتخابات العامة الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية، أن ما مجموعه 13,849,043 ناخبا من أصل 44,280,011 ناخبا مؤهلا أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 أبريل في 3,565 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات الوطنية.

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وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة الإقبال على التصويت المبكر للانتخابات البرلمانية 30% منذ أن أدخلت كوريا الجنوبية نظام التصويت المبكر في عام 2014، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت المبكر للانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2020، 26.69%.

 

المصدر: وكالات
انتخابات
كوريا الجنوبية
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