زيلينسكي يحذّر من خسارة بلاده المواجهة في جبهات القتال

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، من أن كييف ستخسر أمام روسيا ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها.

وقال، خلال اجتماع عبر الفيديو لمنصة "يونايتد24" لجمع التبرعات والتي تشرف عليها كييف "يتوجّب القول للكونغرس بشكل محدد إنه في حال لم يساعد الكونغرس أوكرانيا، فإن أوكرانيا ستخسر".

وأفاد بأنه سيكون من "الصعب" على أوكرانيا "البقاء" من دون مساعدات.

وطلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار. لكن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، رفض المصادقة على الحزمة.

كان الرئيس الأوكراني حذّر، أمس السبت، من أن صواريخ منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية ربما تنفد إذا استمرت الوتيرة الحالية للهجمات.

وأضاف، في مقابلة أذاعها التلفزيون الأوكراني "إذا تواصل توجيه ضربات يومية (لأوكرانيا) بنفس الطريقة المتبعة على مدى الشهر الماضي، فقد تنفد صواريخنا. شركاؤنا على علم ذلك".

وأشار إلى أن بلاده لا تملك ذخيرة كافية لشن هجوم مضاد، لكنه أوضح أن كييف بدأت في تلقي البعض منها من شركائها للدفاع.

وأكد زيلينسكي "ليست لدينا قذائف لشن هجوم مضاد. أما بالنسبة للدفاع، فهناك عدة مبادرات، ونحن نتلقى أسلحة".

وقال الرئيس الأوكراني إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة حزمة مساعدات كبيرة تشتد الحاجة إليها، وإنه لا يزال يعتقد أن الكونغرس سيوافق عليها.

وأوضح "ما زلت أعتقد أن الكونغرس الأميركي سيصوت لصالحنا".

وأعلن زيلينسكي أن بلاده ستوافق على حزمة المساعدات الأميركية إذا جاءت على شكل قرض.

وأضاف، في المقابلة "سنوافق على أي خيارات"، مشيرا إلى أن أهم شيء هو أن المساعدات "كلما كان وصولها أسرع، كان ذلك أفضل".

كان الرئيس الأوكراني ناشد، الخميس، رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إقرار برنامج المساعدات العسكرية "الحيوي" لبلاده.

وقال زيلينسكي، الذي تحادث هاتفيا مع هذا المسؤول "أطلعت رئيس مجلس النواب جونسون على الوضع في ساحة المعركة".