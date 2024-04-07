قتيل وجرحى في روسيا جراء قصف بمسيّرة

قال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية أصابت شظايا إحداها سيارة مما أدى إلى مقتل امرأة اليوم الأحد.

وأضاف غلادكوف، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، أن أربعة أشخاص آخرين، منهم طفلان، أصيبوا بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية أربع طائرات مسيرة أوكرانية عند اقترابها من مدينة بيلغورود.

وتشن أوكرانيا بانتظام ضربات جوية على منطقة بيلغورود المتاخمة لها. وُقتل 25 شخصا في ضربة صاروخية واحدة على مدينة بيلغورود في ديسمبر الماضي.

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها دمّرت 15 مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي بيلغورود وبريانسك الحدوديتين اللتين تتعرضان بانتظام لهجمات.

وجاء في بيان للجيش الروسي أن "دفاعات جوية اعترضت 15 مسيّرة أوكرانية ودمّرتها فوق منطقتي بيلغورود وبريانسك".

وأوضحت وزارة الدفاع أن 12 منها دمرت فوق بيلغورود.