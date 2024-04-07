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ألمانيا تشهد أبكر يوم حار في تاريخها

لوحة تعرض درجة الحرارة
7 ابريل 2024 20:06

أعلنت هيئة الأرصاد الألمانية، اليوم الأحد، أن البلاد شهدت أمس السبت أكثر يوم حرارة في هذا الوقت المبكر من العام منذ بدء التسجيل المنتظم للطقس.
وأوضحت الهيئة أن البيانات الأولية أفادت بقياس 30,1 درجة مئوية في منطقة أولسباخ في وادي الراين (بولاية بادن فورتمبرج).
يعرف خبراء الأرصاد الجوية في ألمانيا اليوم الحار بأنه اليوم الذي تزيد فيه الحرارة عن 30 درجة مئوية.
بيد أن البيانات الواردة هي بيانات أولية وسيقوم خبراء الهيئة على التحقق منها خلال الأيام المقبلة.
وفقا لأحد خبراء الأرصاد الجوية في الهيئة، من المتوقع أن تتركز درجات الحرارة العالية في النصف الشرقي من ألمانيا حيث من الممكن أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى حوالي 28 درجة.
وذكرت الهيئة أن أعلى درجة حرارة قياسية تم تسجيلها حتى الآن في هذه المرحلة المبكرة من أبريل (من 1 من الشهر)، كانت في منطقة راينفلدن (بولاية بادن-فورتمبرج) وذلك في السابع من أبريل 2011.
أما أعلى درجة حرارة قياسية يتم تسجيلها في مجمل هذا الشهر، فكانت في منطقة ميرجنتايهم (ولاية بادن-فورتمبرج) وكيتسينجن (ولاية بافاريا) حيث تم قياس 32,9 درجة مئوية في 28 من أبريل 2012.

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المصدر: د ب أ
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