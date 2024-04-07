فرنسا تبدأ احتفالات بذكرى تحريرها من الاحتلال النازي

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، احتفالات في الذكرى الثمانين لتحرير فرنسا من النازية خلال الحرب العالمية الثانية عبر تكريم المقاومة في سياق فعاليات تبلغ ذروتها في يونيو مع إحياء ذكرى "إنزال نورماندي".

حضر ماكرون مراسم إحياء ذكرى المعارك التي دارت قبل 80 عاما في مارس 1944 بين الجيش الألماني والمجموعة شبه العسكرية المعروفة باسم "الميليشيا الفرنسية" من جهة وعناصر المقاومة الفرنسية من جهة أخرى في هضبة "غليير" في منطقة الألب (جنوب شرق).

ماكرون يزور نصبا تذكاريا للمقاومة الفرنسية

وذكّر الرئيس الفرنسي، أكثر من مرّة، بشعار المقاومين ومفاده "العيش بحرّية أو الموت".

وبين يناير ومارس 1944، تجمّع 465 مقاوما للاحتلال الألماني في هذه الهضبة الواقعة في مقاطعة "أوت-سافوا" لتلقّي أسلحة ينزلها لهم الحلفاء بالمروحيات تمهيدا لإنزال بروفانس (أغسطس 1944).

وفي أواخر مارس من العام ذاته، دهم الجيش الألماني وعناصر "الميليشيا" الموقع واعتقلوا ثلثي المقاومين وقتل 124 منهم خلال المعارك أو في عمليات إعدام، فيما فقد تسعة منهم وقضى 16 آخرون في الاعتقال.

ماكرون ومسؤولون فرنسيون يشاركون في الاحتفالات

وصرّح الرئيس الفرنسي "هذه هي مأساتنا في فرنسا. لم يكن الفرنسيون يتواجهون مع النازيين وحدهم... إذ قام فرنسيون بسجن فرنسيين وقام فرنسيون باغتيال فرنسيين".

وأشاد بالمشارب المختلفة لرجال المقاومة وبتنوّعهم "فهم كانوا من المدرّسين والقرويين والوجهاء واليهود كما الكاثوليك والشيوعيين والاشتراكيين ومن مناصري ديغول والفوضويين والضباط الفرنسيين والأجانب الذين اتّحدوا في مواجهة النازية".

"مراحل مظلمة"

توجّه الرئيس الفرنسي بعدها إلى إيزيو (جنوب شرق) حيث خصصت دار لذكرى الأطفال اليهود الذين لجأوا إليها واعتقلت شرطة "الغستابو" النازية في مدينة ليون، بأمر من قائدها كلاوس باربي، 44 منهم في 6 أبريل 1944. ورحّلتهم وقتلتهم في معسكر آوشفيتس-بيركيناو (بولندا) وريفال (إستونيا).

وفي إيزيو، شدّد ماكرون على أن "السبب الوحيد لمعاداة السامية هو الكراهية"، بحسب الإليزيه.

ماكرون يزور دارا لذكرى الأطفال اليهود

وبين مايو 1943 وأبريل 1944، استقبل مركز إيزيو، الذي أُسّس بمبادرة من سابين زلاتين المقاومة اليهودية البولندية الأصل وزوجها ميرون زلاتين الذي فرّ إبّان الثورة الروسية، حوالى مئة طفل، أحيانا لبضعة أسابيع فقط.

وقال مستشار رئاسي فرنسي إن "مهمّة الرئيس تقضي بالتذكير بتاريخنا الخاص، بتاريخنا العظيم الذي يتضمّن أيضا في المقابل مراحل مظلمة لا بدّ من مواجهتها"، مشيرا إلى تعاون "الميليشيا" مع نظام "فيشي" للتصدّي للمقاومة الفرنسية للاحتلال النازي.