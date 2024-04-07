أوروبا تسجل حرارة قياسية في هذه الفترة المبكرة من العام

سجلت دول أوروبية عدة درجات حرارة مرتفعة قياسية لم يسبق أن شهدتها في هذه الفترة المبكرة من العام.

في ألمانيا، أعلنت هيئة الأرصاد، اليوم الأحد، أن البلاد شهدت أمس السبت أكثر يوم حرارة في هذا الوقت المبكر من العام منذ بدء التسجيل المنتظم للطقس.

وأوضحت الهيئة أن البيانات الأولية أفادت بقياس 30,1 درجة مئوية في منطقة "أولسباخ" في وادي الراين (بولاية بادن فورتمبرج).

يعرف خبراء الأرصاد الجوية في ألمانيا اليوم الحار بأنه اليوم الذي تزيد فيه الحرارة عن 30 درجة مئوية.

في فرنسا، سجلت 31 درجة مئوية في مدينة بوردو، بجنوب غرب البلاد أول أمس الجمعة، على غير المعتاد في مثل هذا الوقت من العام.

وسجلت بلدة في جنوب النمسا، اليوم الأحد، حرارة قياسية وصلت إلى 30 درجة مئوية لتكون أول منطقة في البلاد تبلغ فيها الحرارة هذا المستوى في هذه الفترة المبكرة من العام، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وجاء إعلان المعهد الفدرالي النمسوي للجيولوجيا والجيوفيزياء والأرصاد الجوية وعلم المناخ في وقت تشهد دول في مختلف أنحاء العالم أنماط طقس قاسية ينسبها الخبراء إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال المعهد، في بيان، إن محطة قياس في بلدة "بروك آن دير مور" في مقاطعة "ستيريا" بجنوب شرق النمسا سجلت بدقة 30 درجة مئوية، وهو أول "يوم حار" يُسجل على الإطلاق في الدولة الواقعة في جبال الألب.

تحدد خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في النمسا "اليوم الحار" عندما تصل مستويات الحرارة فيه إلى 30 درجة مئوية على الأقل.

تجاوز الرقم القياسي المسجل، اليوم الأحد، بعشرة أيام الرقم السابق المسجل في 17 أبريل 1934 في سالزبورغ.

وسجلت الحرارة في جزيرة "كريت" اليونانية 31 درجة مئوية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكانت درجات الحرارة في دول أوروبية أخرى أيضًا دافئة بشكل غير معتاد منذ بداية أبريل.

ويحذر الخبراء من أن ظاهرة الاحتباس الحراري، الناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة، تزيد احتمالات أنماط الطقس القاسية.