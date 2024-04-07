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زيلينسكي يوجه نداء لحلفاء بلاده بشأن الأسلحة

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
8 ابريل 2024 00:12

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، نداء إلى حلفاء بلاده الغربيين بشأن توفير الأسلحة التي تحتاجها بلاده.
وطالب زيلينسكي شركاء بلاده بشكل عاجل بتزويدها بأنظمة دفاع جوي إضافية.
كما جدد المطالبة بوجود "إرادة سياسية" لضمان حصول أوكرانيا على أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها.
وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور، إن "من الواضح تماما أن قدراتنا الدفاعية الجوية الحالية في أوكرانيا ليست كافية، وهذا واضح لشركائنا... نبحث عن طرق لمنح خاركيف المزيد من الحماية من الجو".
وأضاف "توجد أنظمة دفاع في العالم يمكنها المساعدة. كل ما نحتاجه هو الإرادة السياسية لنقل هذه الأنظمة إلى أوكرانيا"، ذاكرا بالخصوص أنظمة الدفاع الجوي الأميركية من طراز "باتريوت".
وكلف زيلينسكي جميع الدبلوماسيين الأوكرانيين والمفاوضين الدوليين بالاتفاق مع شركائهم على إمداد أوكرانيا بهذه الأنظمة.
في وقت سابق الأحد، حذّر الرئيس الأوكراني من أن كييف ستخسر أمام روسيا ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها.
وقال، خلال اجتماع عبر الفيديو لمنصة "يونايتد24" لجمع التبرعات والتي تشرف عليها كييف "يتوجّب القول للكونغرس بشكل محدد إنه في حال لم يساعد الكونغرس أوكرانيا، فإن أوكرانيا ستخسر".
وأفاد بأنه سيكون من "الصعب" على أوكرانيا "البقاء" من دون مساعدات.
وطلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار. لكن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، رفض المصادقة على الحزمة.
كان الرئيس الأوكراني حذّر، السبت، من أن صواريخ منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية ربما تنفد إذا استمرت الوتيرة الحالية للهجمات.


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