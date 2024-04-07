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العراق: أهمية مشاركة الأطراف كافة بالانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان

الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد (أرشيفية)
8 ابريل 2024 02:48

هدى جاسم (بغداد)

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، أهمية مشاركة جميع الأطراف السياسية في انتخابات إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، في بغداد، وفقاً لبيان من الرئاسة العراقية.
وأكد الرئيس العراقي «أهمية إكمال الاستعدادات الضرورية لإجراء انتخابات إقليم كردستان، وبمشاركة جميع الأطراف السياسية في الإقليم، لضمان نزاهتها وشفافيتها، وبما يحقق تطلعات مواطني كردستان وممارستهم لحقّهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم». وأشار إلى أهمية مواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق، «باعتباره المسار الوحيد الذي يُفضي إلى حسم المشاكل وتجاوز التحديات، والأخذ بالاعتبار مصالح جميع المواطنين».
من ناحيته، أكد رئيس إقليم كردستان العراق، أن «التوصل إلى حل لمسألة رواتب موظفي الإقليم والتفاهمات الجارية، يسهم في توطيد العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ويدفع إلى الأمام الجهود المبذولة لحلحلة القضايا العالقة الأخرى».

العراق
عبد اللطيف رشيد
بغداد
نيجيرفان بارزاني
كردستان
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