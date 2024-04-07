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استهداف «حوثي» لسفينتين قبالة سواحل اليمن

أرشيفية
8 ابريل 2024 02:49

دبي (وكالات)

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استُهدفت سفينتان قبالة سواحل اليمن، وفق ما أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أمس، في ثالث واقعة من هذا النوع خلال أقل من 24 ساعة.
وأفادت «أمبري» بأن «سفينة استُهدفت جنوب غرب المكلا» المدينة الساحلية اليمنية، من دون توضيح ما إذا أصيبت، وهو ثاني استهداف تعلن عنه أمبري أمس.
وكانت في وقت سابق قد أشارت إلى سقوط مقذوف على مقربة من سفينة جنوب غرب مدينة عدن اليمنية.
وقالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية «يو كاي إم تي أو» أن «صاروخاً ارتطم بالمياه على مقربة من السفينة»، مشيرة إلى أنه لم يتمّ الإبلاغ عن تعرض السفينة لأي أضرار، وأن أفراد الطاقم أكدوا أنهم بخير.
تأتي هجمات أمس، بعد ساعات من إعلان «يو كاي إم تي أو» أمس الأول، أن صاروخاً سقط على مسافة غير بعيدة من سفينة جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.

اليمن
الحوثي
السواحل اليمنية
الأمن البحري
المكلا
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