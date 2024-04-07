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18 مليون أفغاني يعتمدون على مساعدات صحية

الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة يمثل تحدياً أساسياً في أفغانستان (أرشيفية)
8 ابريل 2024 02:49

كابول (وكالات)

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ذكرت منظمة الصحة العالمية، في يوم الصحة العالمي، أمس، أن 18 مليون شخص في أفغانستان، يعتمدون على مساعدات صحية. 
وأضافت المنظمة أن الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، مازال يمثل تحدياً أساسياً في أفغانستان، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. وأكدت المنظمة على الوصول العادل إلى الخدمات الصحية في أفغانستان، من خلال نشر مقطع فيديو. 
وفي يوم الصحة العالمي، ألقت المنظمة الضوء على توعية المواطنين بالحقوق الصحية، بما في ذلك الحق في الحصول على رعاية آمنة وعالية الجودة، وحماية الخصوصية، والمعلومات حول العلاج. وتحتفل منظمة الصحة العالمية بيوم الصحة العالمي، في السابع من أبريل، تحت شعار «صحتي، حقي». 
وقالت المنظمة إنه نظراً لاحتياجات الملايين لمساعدة صحية، فإن ضمان نظام رعاية صحية لجميع المواطنين أمر أساسي.
وفي وقت سابق، أطلقت منظمة الصحة العالمية استغاثة جديدة تؤكد الأهمية الحاسمة لتكثيف الاستثمار في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية في أفغانستان، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الكافية، والتي تعاني البنية التحتية للرعاية الصحية فيها من نقص حاد في الموارد ولا تزال معرضة للخطر بسبب استمرار الأزمة الإنسانية.
كوارث طبيعية
ففي أعقاب عقود من عدم الاستقرار، الذي تفاقم بفعل الجفاف الشديد والكوارث الطبيعية، تواجه أفغانستان حالياً أزمة إنسانية ممتدة، إذ يعيش ملايين الأشخاص في حالة فقر أو لا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية والغذاء، وهو ما يعرضهم لخطر شديد يتمثل في سوء التغذية وتفشي الأمراض. 
وزادت شدة تأثر النساء والفتيات بشكل أكبر، إذ يواجهن عقبات متزايدة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية من جراء الحظر المفروض على تعليمهن وانخراطهن في القوى العاملة.

أفغانستان
منظمة الصحة العالمية
الرعاية الصحية
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