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مجلس الأمن يبحث اليوم حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

جلسة لمجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
8 ابريل 2024 02:49

نيويورك (الاتحاد)

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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، اجتماعاً حول انضمام أعضاء جدد للأمم المتحدة، بعد تلقي رئيسة المجلس خطاباً من الأمين العام بشأن طلب مقدم من دولة فلسطين.
وقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش خطاباً من المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة يشير فيه إلى طلب قدمته فلسطين بتاريخ 23 سبتمبر 2011 للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وطلب المندوب الفلسطيني في خطابه للأمين العام أن يعيد مجلس الأمن النظر في الطلب خلال الشهر الحالي.
وكانت فلسطين قد حصلت على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012، حظي بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.

مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة
فلسطين
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إسرائيل
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