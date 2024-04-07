الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

توثيق مقتل 489 من الطواقم الطبية في غزة

جرحى فلسطينيون يتلقون العلاج (أرشيفية)
8 ابريل 2024 02:49

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى مطار العريش على متنها 4 آلاف طرد من كسوة العيد لإيصالها للشعب الفلسطيني الشقيق
خدمات اجتماعية شاملة للمرضى والأطفال الفلسطينيين ممن يتلقون الرعاية الطبية في أبوظبي

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس، مقتل 489 من الطواقم الطبية وأصحاب الاختصاص وإصابة 600 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 310، وتدمير أكثر من 126 مركبة إسعاف وخروجها عن الخدمة جراء الحرب والحصار المستمر على قطاع غزة. 
وقال الإحصاء، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إنه منذ «السابع من أكتوبر الماضي، وثّقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 اعتداء على المرافق الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أدت هذه الهجمات لتوقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل». 
وأشار إلى أنه من أصل 36 مستشفى عاملاً في قطاع غزة 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي (4 في شمال القطاع، و6 في الجنوب والوسط)، وتوقف 76% من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وفي الضفة الغربية، أدى 286 هجوماً على الرعاية الصحية إلى منع تقديم الرعاية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات الأساسية، وإغلاق المستشفيات، ومنع وصول مركبات الإسعاف.

فلسطين
إسرائيل
غزة
آخر الأخبار
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
الأخبار العالمية
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
اليوم 21:03
الفلك الدولي: غداً المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
علوم الدار
غداً المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
اليوم 19:56
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
علوم الدار
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
اليوم 20:10
أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
9 ابريل 2024
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام يهنئون رئيس الدولة ونائبيه بعيد الفطر المبارك
9 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©