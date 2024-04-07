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«الجامعة»: انهيار النظام الصحي في القطاع ينذر بكارثة صحية

أطفال يتفقدون منزلاً مدمراً في رفح (أرشيفية)
8 ابريل 2024 02:49

القاهرة (الاتحاد)

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قالت جامعة الدول العربية، أمس، إن انهيار النظام الصحي في قطاع غزة ينذر بكارثة صحية كبيرة، وانتشار للأمراض والأوبئة، ومجاعة كبيرة تهدد حياة الآلاف. 
جاء ذلك في بيان للأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام. 
ودان البيان استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفيات والمرافق الصحية واستهداف الأطقم الطبية، كما استنكر استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يزيد من خطورة الأوضاع الصحية والإنسانية، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيحمل آثاراً مدمرة على صحة الأمهات والأطفال وكبار السن. 
وقال البيان إنه «في يوم الاحتفال بيوم الصحة العالمي تحت شعار (صحتي حقي) لعام 2024 على منظمة الصحة العالمية والجميع مسؤولية استمرار تسليط الضوء على الكارثة الصحية والإنسانية غير المسبوقة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتحذير من العواقب الصحية الكارثية».

جامعة الدول العربية
فلسطين
إسرائيل
غزة
النظام الصحي
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