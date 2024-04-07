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الأمم المتحدة تندد بوضع «أكثر من كارثي» في غزة

نازحون من خان يونس إلى رفح يعودون إلى منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (أ ف ب)
8 ابريل 2024 02:49

غزة (الاتحاد)

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نددت وكالات تابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإغاثية، أمس، بالحصيلة المدمّرة الناجمة عن 6 أشهر من الحرب في غزة، محذّرة من أن الوضع «أكثر من كارثي».
ووصف جيمي ماكغولدريك، منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأوضاع الإنسانية في غزة بأنها «كارثية».
وفي بيان للمسؤول الأممي، أمس، حذر من أن نصف سكان غزة معرضون لخطر المجاعة، وأنّ سوء التغذية بين أطفال غزة وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
بدوره، جدد برنامج الأغذية العالمي، أمس، التحذير من اقتراب المجاعة أكثر من أي وقت مضى شمالي قطاع غزة.
وقال الأغذية العالمي: «بعد 6 أشهر على النزاع، الجميع بقطاع غزة يواجهون الجوع»، مشدداً على أن «المجاعة أصبحت أقرب من أي وقت مضى في الشمال».
كما شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في تصريحات على منصة «إكس»، على أن «هجوم 7 أكتوبر لا يبرر القصف والحصار المروع المتواصل، وتدمير إسرائيل للنظام الصحي في غزة، وقتل وجرح وتجويع مئات آلاف المدنيين، من بينهم عمال إغاثة».
ورأى أن «الحرمان من الاحتياجات الأساسية، الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية، غير إنساني ولا يطاق».
ومن بين 36 مستشفى رئيسياً في غزة، لا تزال 10 منها فقط تعمل بشكل جزئي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وأشارت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، كاثرين راسل، إلى أن أكثر من 13 ألف طفل قتلوا في الحرب، وفق التقارير. وأفادت على منصة «إكس»، بأن «منازل ومدارس ومستشفيات تحولت إلى ركام، قُتل مدرّسون وأطباء وعاملون في المجال الإنساني، المجاعة وشيكة».
وتابعت أن «مستوى وسرعة الدمار صادمان، الأطفال بحاجة إلى وقف لإطلاق النار الآن».
من جانبه، وصف جاغان تشاباغين، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الوضع بأنه «أكثر من كارثي». وحذّر من أن الملايين يواجهون خطر الجوع. وأضاف «يتعيّن ضمان تدفق عاجل ومن دون عراقيل للمساعدات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين، ليس غداً، بل الآن».
وذكر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بأن 18 من أعضاء شبكته، هم 15 موظفاً ومتطوعاً مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قتلوا منذ السابع من أكتوبر. كما دعا إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والرعاية الصحية ومنشآتهم.

 

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