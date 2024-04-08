الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية تطلق ثاني قمر صناعي للاستطلاع العسكري

كوريا الجنوبية تطلق ثاني قمر صناعي للاستطلاع العسكري
8 ابريل 2024 10:46

أطلقت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ثاني قمر صناعي للاستطلاع العسكري من مركز فضائي أميركي في ولاية فلوريدا على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، وفقاً لوزارة الدفاع في سول.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها، إنه تم إطلاق صاروخ فالكون 9 في الساعة 2317 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش من مركز كينيدي للفضاء، الواقع في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا.

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يغادر إلى الدوحة الجمعة
الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة بكوريا الجنوبية

وأوضحت أنها ستتحقق عما إذا كان القمر الصناعي يعمل بشكل طبيعي من خلال الاتصال بالمحطات الأرضية الخارجية. وهذا هو القمر الصناعي العسكري الثاني الذي يتم إطلاقه في إطار خطة كوريا الجنوبية للحصول على خمسة أقمار صناعية للاستطلاع بحلول عام 2025.

المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
قمر صناعي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد
اليوم 19:27
انتخاب سيمون هاريس رئيساً لوزراء أيرلندا
الأخبار العالمية
انتخاب سيمون هاريس رئيساً لوزراء أيرلندا
اليوم 19:21
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد غداً بمسجد قصر الزاهر
علوم الدار
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد غداً بمسجد قصر الزاهر
اليوم 19:19
هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد
اليوم 19:18
هزة أرضية بقوة 6.5 درجات تضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا
الأخبار العالمية
هزة أرضية بقوة 6.5 درجات تضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا
اليوم 18:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©