كوريا الجنوبية تطلق ثاني قمر صناعي للاستطلاع العسكري

أطلقت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ثاني قمر صناعي للاستطلاع العسكري من مركز فضائي أميركي في ولاية فلوريدا على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، وفقاً لوزارة الدفاع في سول.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها، إنه تم إطلاق صاروخ فالكون 9 في الساعة 2317 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش من مركز كينيدي للفضاء، الواقع في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا.

وأوضحت أنها ستتحقق عما إذا كان القمر الصناعي يعمل بشكل طبيعي من خلال الاتصال بالمحطات الأرضية الخارجية. وهذا هو القمر الصناعي العسكري الثاني الذي يتم إطلاقه في إطار خطة كوريا الجنوبية للحصول على خمسة أقمار صناعية للاستطلاع بحلول عام 2025.