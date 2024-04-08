فيضانات قياسية في جبال أورال الروسية

أدى ذوبان سريع للثلوج إلى أسوأ فيضانات مسجلة في جبال أورال الروسية، ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم مع ارتفاع منسوب المياه في بعض أكبر الأنهار في أوروبا إلى حد الفيضان.



وأعلنت روسيا حالة الطوارئ في منطقة أورينبرج قرب كازاخستان بعد أن ارتفعت مياه نهر أورال، ثالث أطول نهر في أوروبا، عدة أمتار خلال ساعات فقط يوم الجمعة، وفاض عبر سد في مدينة أورسك.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن نهر أورال الذي ينبع من جبال أورال ويصب في بحر قزوين، سيرتفع لمستويات خطيرة اليوم الاثنين في أورينبرج، ومن المتوقع أن يصل الفيضان لأعلى مستوياته بحلول العاشر من أبريل.



وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن أكثر من 10400 منزل في أنحاء البلاد غمرتها المياه، بينما كانت مناطق أورال وسيبيريا وفولجا والمناطق الوسطى هي الأكثر تضرراً.



