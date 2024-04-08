12 قتيلاً في حادث بإندونيسيا

قضى 12 شخصا على الأقل وأصيب اثنان آخران في تصادم بين حافلة وسيارتين في جزيرة جاوا الإندونيسية الاثنين، مع عودة ملايين الإندونيسيين إلى بلداتهم مع اقتراب عيد الفطر.

وقال وزير تنسيق التنمية والثقافة مهاجر أفندي إن الحادث وقع على طريق سريع في بلدة كاراوانغ بمقاطعة جاوا الغربية قرابة الساعة السابعة صباحا (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) عندما اصطدمت سيارة بحافلة وسيارة أخرى.

وأضاف "تم التأكد من وجود 12 شخصا" في السيارة التي اصطدمت بالحافلة، مضيفا "لقوا حتفهم جميعا".

وقال الوزير إن شخصا في الحافلة أصيب بجروح خطيرة بينما أصيب آخر بجروح طفيفة.



